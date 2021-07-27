В Коми обнаружили лодку с мертвым рыбаком

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Интинские спасатели нашли лодку с мертвым рыбаком. Это был мужчина 1959 года рождения.

Житель поселка Абезь отправился рыбачить на озеро. Домой он не вернулся, и родственники забеспокоились. Начались поиски, которые длились два дня. Родные, а также жители поселка искали пенсионера, а потом обратились к спасателям. Те искали рыбака в воде и на суше. В итоге на воде обнаружили лодку, а в ней – мертвого мужчину. Как передает «Комиинформ», спасатели транспортировали покойного на вездеходе в интинский морг.

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