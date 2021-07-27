Коми филармонию обязали сделать доступной для маломобильных

Фото: Сыктывкарский городской суд

Здание Коми республиканской филармонии обязали сделать доступной для маломобильных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

В здании нашли нарушения, препятствующие реализации маломобильным группам населения своих прав на беспрепятственное посещение филармонии. Иск об устранении нарушений удовлетворили частично. Теперь ответчик должен отремонтировать лестницу, устранить выбоину можно между тротуаром по улице Ленина и асфальтированной площадкой здания. Это нужно для чтобы люди на колясках могли попасть в филармонию. Там также должны установить пандус, заменить двери, убрать препятствия в виде порогов, оборудовать один из туалетов для инвалидов и провести еще рад работ. Решение суда в законную силу не вступило.

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