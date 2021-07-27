В Сыктывкаре у 19 дошкольников подтвердился коронавирус

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По состоянию на вторник, 27 июля, в Сыктывкаре у 19 дошкольников диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в сыктывкарские детские сады ходят 20 160 воспитанников. На сегодняшний день коронавирусом болеют 19 детей. Уточняется, что это 0,09% от общего количества. В детских садах столицы Коми работают 4178 человек. В городе болеют 62 сотрудника дошкольных учреждений. В администрации уточнили, что это 1,48% от общего количества.

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