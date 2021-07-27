Интернет в школах Коми оказался самым дорогим в России

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В Коми самая высокая в России стоимость интернета в школах. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Общественники опросили более 2,5 тысячи руководителей образовательных организаций. Выяснилось, что в школах весьма сильно отличаются тарифы на интернет. По данным ОНФ, 22% школ платят за интернет вдвое больше среднероссийской цены, а 6% — более чем в три раза. В отдельных случаях интернет дороже в шесть раз, чем в среднем по стране. Самая высокая стоимость услуг провайдера оказалось в школах в Коми. В тройку лидеров также вошла Курганской область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

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