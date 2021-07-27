В Коми мужчину будут судить за мошенничество с объявлениями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Коми 27-летнего жителя Брянской области обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

С июня по декабрь 2017 года мужчина разместил в интернете ложные объявления о продаже мотоцикла, гидроцикла, квадроцикла и снегохода. При этом цены были ниже рыночных. Семь человек перевели ему более 500 тысяч рублей. Больше всего денег лишился житель Воркуты. Он перевел злоумышленнику 427 тысяч рублей. Личность мужчины установили. Свою вину обвиняемый не признал и ущерб не возместил. Уголовное дело направили в Воркутинский городской суд.

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