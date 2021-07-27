Названа предварительная дата начала переписи населения в Коми

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Названа предварительная дата начала Всероссийской переписи населения. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Изначально планировалось, что основной этап переписи населения пройдет с 1 по 31 октября прошлого года. Однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией она не раз переносилась. По последним данным, основной этап переписи начнется с 15 октября. Ожидается, что он продлится месяц. При этом перепись в труднодоступных районах Коми начнется в сентябре. Поэтому подготовка начинается уже сейчас.

На грядущей переписи впервые можно будет предоставить данные о себе по интернету, не общаясь напрямую с переписчиком. При этом задействуют и традиционный формат. Переписчики будут собирать сведения при поквартирном обходе.

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