В Сыктывкаре за неделю коронавирусом заразилось 72 ребенка

Самой уязвимой к коронавирусу группой остаются пожилые люди Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре за минувшую неделю 72 ребенка заразились COVID-19. Такие цифры предоставили в городской мэрии. Согласно озвученным данным, в период с 19 по 25 июля в столице Коми коронавирус подтвердился у 791 человека.

Из них больше всего зараженных в возрасте от 30 до 49 лет - 255 пациента. Следом идет одна из самых уязвимых групп - это возрастные граждане и пенсионеры. Среди них было зарегистрирован 301 случай (50-64 года - 175 зараженных, 65 и более - 126 человек).

Также третья волна пандемии характерна тем, что коронавирусом заболевают все больше детей. Так, у малышей до года было выявлено 11 фактов инфицирования, у детей в возрасте с 7 до 14 лет - 31, у старшеклассников возрасте 15-17 лет - 17, а у дошколят - 33 случая.

Среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет 92 сыктывкарца получили положительный ПЦР-тест.

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