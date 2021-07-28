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Общество28 июля 2021 7:40

В Сыктывкаре надолго перекроют дорожный участок на пересечении двух улиц

Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Движение транспорта ограничат на всю ширину проезжей части на пересечении улиц.

Движение транспорта ограничат на всю ширину проезжей части на пересечении улиц.

Фото: Нина ЮШКОВА

В Сыктывкаре на улице Димитрова - от улицы Старовского до Октябрьского - близится к завершению благоустройство пешеходных зон

Сейчас проложен асфальт практически на всём протяжении зоны благоустройства, проводится монтаж новых автобусных остановочных комплексов в современном стиле. В локации на пересечении улиц Димитрова, Старовского и Гаражной идут активные работы по созданию новых пешеходных дорожек, в частности, их асфальтируют в районе Республиканского тубдиспансера (ул. Димитрова, 3), подготавливается основание дорожек и со стороны автозаправки на пересечении улицы Димитрова с улицей Гаражной.

Кроме этого, завершены работы по благоустройству тротуаров по Коммунистической (от улицы Старовского до Октябрьского проспекта) по чётной стороне, до 3-ей поликлиники по нечётной стороне Коммунистической.

В ближайшее время подрядчики приступят к ремонту дворовых территорий. Напомним, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» до конца лета запланировано благоустройство 11 дворов, 12 общественных территорий.

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