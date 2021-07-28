Сыктывкарка пыталась купить бульдога и лишилась 15 тысяч рублей

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Мошенники украли жительницы Сыктывкара 1996 года рождения 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, девушка увидела объявление о продаже щенка французского бульдога. Фото собаки сыктывкарке понравилось, и она связалась с продавцом. Они обсудили условия сделки и доставки животного в столицу Коми. Сначала покупательница перевела 3 тысячи рублей, а затем получила от продавца ссылку для оплаты. Девушка перешла туда, ввела данные карты, и с ее счета исчезло 12 000 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.

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