В Сыктывкаре десятки домов останутся без горячей воды в начале августа

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В Сыктывкаре в начале августа планируется отключение горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс».

Отключение ГВС будет связано с гидравлическими работами и испытаниями теплосетей. Неудобства горожанам придется терпеть в течение недели - с 4 по 12 августа.

Так, горячей воды не будет по адресам:

улица Гаражная, 1, 5, 5а, 7, 9, 9/2, 11, 13, 19;

улица Димитрова, 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2;

улица Куратова, 50, 66, 72, 76;

Октябрьский проспект, 27;

улица Пушкина, 108/1, 108/3, 110.

Жителей вышеназванных домов просят проявить понимание и приносят им свои извинения за будущие неудобства.

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