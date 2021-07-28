В Сыктывкаре десятки домов останутся без горячей воды в начале августа

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В Сыктывкаре в начале августа планируется отключение горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс».
Отключение ГВС будет связано с гидравлическими работами и испытаниями теплосетей. Неудобства горожанам придется терпеть в течение недели - с 4 по 12 августа.
Так, горячей воды не будет по адресам:
улица Гаражная, 1, 5, 5а, 7, 9, 9/2, 11, 13, 19;
улица Димитрова, 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2;
улица Куратова, 50, 66, 72, 76;
Октябрьский проспект, 27;
улица Пушкина, 108/1, 108/3, 110.
Жителей вышеназванных домов просят проявить понимание и приносят им свои извинения за будущие неудобства.
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