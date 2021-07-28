В Коми двух человек будут судить за коммерческий подкуп

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В Усинске двоих сотрудников нефтедобывающего предприятия обвиняют в получении коммерческого подкупа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2014-2020 годах начальник отдела технологий повышения нефтеотдачи пластов незаконно получил 33,4 миллиона рублей от представителей шести коммерческих организаций. За это он поспособствовал заключению ряда договоров между этими организациями и компанией.

Кроме того, экс-начальник отдела территориального подразделения компании в 2017-2020 годах получил от представителя подрядчика 5,5 миллиона рублей. За это фигурант обеспечил оперативное исполнение заключенных договоров.

Свою вину никто из фигурантов не признал. Уголовное дело направили в Усинский городской суд. Что же касается людей, передававших коммерческий подкуп, то их освободили от уголовной ответственности. Это связано с тем, что они активно способствовали расследованию преступлений.

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