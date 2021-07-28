В Коми бизнесмен выиграл в лотерею 600 тысяч рублей

Фото: Нина Юшкова

В Коми бизнесмен выиграл в лотерею автомобиль за 600 тысяч рублей и решил взять приз деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Бизнесмен нередко покупает билеты для себя и родных, полагаясь на удачу. Мужчина выиграл автомобиль за 600 тысяч рублей. Житель Коми рассказал, что сначала подумал, что это всего лишь 600 рублей.

– А потом присмотрелся получше и понял, что выиграл в тысячу раз больше, – рассказал предприниматель.

Мужчина занимается бизнесом, у него свой магазин по продаже фабричной одежды. Он планирует переехать в другой город со всей семьей. Приз участник оформил деньгами.

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