В Сыктывкаре усилят борьбу с незаконной торговлей

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре усилят меры борьбы с незаконной торговлей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Летом в столице Коми увеличили количество случаев нелегальной установки нестационарных торговых объектов. Обычно там продают товар без каких-либо документов, подтверждающих безопасность продукции. В частности, продавцы арбузов игнорируют требования о прекращении торговли. При этом на них не действует угроза штрафа.

В администрации подчеркнули, что такая торговля угрожает здоровью людей. В Сыктывкаре проводят рейды, направленные на борьбу с нелегальной торговлей. В городе также фиксируют места незаконной торговли дачников. В частности, это происходит рядом с остановкой ТЦ «Аврора» на улице Коммунистической.

В администрации напомнили, что за нелегальную торговлю физическим лицам грозит штрафы от 2 тысяч рублей, а за повторное нарушение – от 3 тысяч. Для индивидуальных предпринимателей штрафы начинаются от 10 тысяч рублей, за повторное нарушение – от 30 тысяч.

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