В Коми судили ревнивого мужчину, который угрожал сопернику

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В Сыктывкаре 37-летнего жителя села Ыб Сыктывдинского района признали виновным в угрозе убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 18 октября. Житель Ыба приехал в Сыктывкар. Он хотел разобраться с мужчиной, которого подозревал в тайной связи со своей сожительницей. Незадолго до приезда он по переписке высказывал сопернику угрозы.

Злоумышленник подкараулил сыктывкарца в районе улице Корабельной. Он дважды выстрелил в его сторону из двуствольного ружья, чтобы напугать и добиться правды об отношениях со своей сожительницей. Действия жителя Сыктывдинского района сыктывкарец воспринял в качестве реальной угрозы и обратился в полицию.

Фигурант признал свою вину. Мировой судья приговорил его к году ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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