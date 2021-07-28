В Коми ушел за ягодами в лес и пропал 71-летний пенсионер

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В Коми начались поиски 71-летнего пенсионера из Инты. Мужчина ушел три назад за ягодами в лес и не вернулся.

Как уточняет издание «Комиинформ», житель Инты не взял с собой сотовый телефон, что значительно осложняет поиски. Также супруга пенсионера лишь предполагает, куда конкретно мог отправиться ее муж за ягодами. Ее версию о том, что мужчина может быть в лесотундре за гаражами пока не подтвердилась.

Сейчас мужчину разыскивают волонтеры, спасатели и правоохранительные органы.

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