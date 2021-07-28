В одном из городов Коми назвали самое криминальное кафе

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В МВД по Коми назвали самое криминальное кафе в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За первую половину года в полицию поступило 141 сообщение о происшествиях в кафе и барах Воркуты. Было возбуждено 11 уголовных дел. В семи случаях это были кражи, шесть из которых совершили в «Пингвине». Еще одно дело, касающееся умышленного уничтожения или повреждения имущества, завели по факту происшествия в «Пингвине». Седьмое уголовное дело завели в заведении под названием «Ролл». Оно касалось причинения легкого вреда здоровью.

– Наиболее криминогенным развлекательным заведением по-прежнему является кафе «Пингвин», – отметили в МВД.

За полгода туда 64 раза вызвали полицию. Ровно половина обращений касалась нарушений общественного порядка, 15 сообщений. Из кафе «Караван» поступило 39 раз обращений в полицию.

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