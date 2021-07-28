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Здоровье28 июля 2021 15:08

Сыктывкар и Ухта остаются основными очагами заражений COVID-19 в Коми

Источник:kp.ru
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Официально подтверждено 1188 (+8) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом

Официально подтверждено 1188 (+8) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Коми за минувшие сутки 279 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, больше всего фактов инфицирования было зарегистрировано в Сыктывкаре и Ухте, что делает эти города основными очагами распространения вируса.

- Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 95 случаев, Ухте – 51, Усинске и Усть-Вымском районе – по 21, - отметили в надзорном органе.

Отмечается, что всем заболевшим оказывается специализированная помощь и они находятся под наблюдением врачей.

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