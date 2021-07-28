В Коми регоператора заставили вернуть пенсионерке 5 тысяч рублей

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Жительницу Ижемского района вернули незаконно удержанные из ее пенсии денежные средства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

На основании заявления ООО «Региональный оператор Севера» выдал приказ о взыскании с ухтинки долга по оплате услуг по обращению с ТКО в размере 5 тысяч рублей. Документ направили в Пенсионный фонд. В базах с такими персональными данными значился лишь один человек – жительница Ижемского района. С нее удержали 5 тысяч рублей и перевели на счет регоператора.

Женщина, чьи имя, отчество, фамилия и дата рождения совпадали с данными настоящего должника, обратилась в Пенсионный фонд. Она заявила о неправомерном удержании денежных средств. Обращение передали регоператору, а компания не рассматривала его до тех пор, пока не началась прокурорская проверка. Лишь после вмешательства прокуратуры компания вернула женщине деньги. Должностное лицо регоператора привлекли к дисциплинарной ответственности.

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