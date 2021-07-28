Жители Коми смогут получить 10 тысяч рублей на ребенка-школьника со 2 августа

Путин поручил досрочно начать единовременные выплаты на школьников Фото: Архив "КП"

Выплата на каждого ребенка-школьника начнется уже 2 августа. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин.

Так, единоразовое пособие в 10 тысяч рублей начнет поступать на карты родителей со следующего понедельника. На данную льготы претендуют более 8 млн российских семей.

Напомним, что заявление на выплату можно подать в отделении ПФР или же на сайте госуслуг. Если вы ранее заполняли документы, то пособие начислят автоматически.

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