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Происшествия28 июля 2021 16:35

В Сыктывкаре посетитель ТЦ начал угрожать открыть стрельбу

Источник:kp.ru
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Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В Сыктывкаре посетитель ТЦ начал угрожать охранникам застрелить их. Об этом сообщает «Про Город» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, мужчина достал пистолет и начал им размахивать, приговаривая, что убьет охранников. На место экстренно были вызваны спецслужбы.

Уточняется, что сотрудники полиции лишь проверили документы сыктывкарца и отпустили его домой. Данный факт возмутил многих посетителей торгового центра, ведь, по их словам, за нарушителями масочного режима куда более строгий контроль, чем за хулиганами.

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