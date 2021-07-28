В Сыктывкаре 29 дошкольников заразились коронавирусом

Фото: архив КП

По состоянию на среду, 28 июля, в Сыктывкаре у 29 дошкольников диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в сыктывкарские детские сады ходят 20 160 воспитанников. На сегодняшний день коронавирусом болеют 29 детей. Уточняется, что это 0,14% от общего количества. В детских садах столицы Коми работают 4178 человек. В городе болеют 64 сотрудника дошкольных учреждений. В администрации уточнили, что это 1,53% от общего количества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми число летальных исходов выросло за сутки на восемь фактов смерти

Всего в республике более 1,1 тысяч человек скончались в результате осложнений (подробнее)