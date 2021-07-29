Сыктывкарка до смерти изувечила своего сожителя

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

49-летняя жительница Эжвинского района Сыктывкара обвиняется в убийстве сожителя, она предстанет перед судом.

По версии следствия, в мае этого года во время распития алкоголя в комнате малосемейного общежития по ул. Мира между обвиняемой и ее ранее судимым 37-летним сожителем произошел конфликт. Женщина нанесла сожителю множество ударов ножом по всему телу, от чего мужчина скончался на месте.

В ходе расследования фигурантка полностью признала вину по предъявленному обвинению, в содеянном раскаялась. Суд рассмотрит дело по существу.

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