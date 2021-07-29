В районе Коми мусорные контейнерные площадки представляли опасность для людей и окружающей среды

Администрация района должна устранить нарушения. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Койгородском районе выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в местах расположения контейнерных площадок для твёрдых коммунальных отходов.

В соответствии с СанПином контейнерные площадки для накопления ТКО должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод и ограждение, для предотвращения утечки отходов за ее пределы.

Проверка показала, что не соответствуют установленным требованиям более 21 контейнерных площадок, многие из которых и вовсе не включены в реестр мест накопления ТКО на территории.

Администрация Койгородского района по представлению Прокуратуры обязана устранить выявленные нарушения.

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