В районе Коми мусорные контейнерные площадки представляли опасность для людей и окружающей среды

Администрация района должна устранить нарушения.
Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
В Койгородском районе выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в местах расположения контейнерных площадок для твёрдых коммунальных отходов.
В соответствии с СанПином контейнерные площадки для накопления ТКО должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод и ограждение, для предотвращения утечки отходов за ее пределы.
Проверка показала, что не соответствуют установленным требованиям более 21 контейнерных площадок, многие из которых и вовсе не включены в реестр мест накопления ТКО на территории.
Администрация Койгородского района по представлению Прокуратуры обязана устранить выявленные нарушения.
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