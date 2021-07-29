В селе Коми построят новую школу

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В селе Трусово Усть-Цилемского района планируют построить новую школу. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Руководитель региона отправился в Усть-Цилемский район. Он, в частности посетил школу в селе Трусово. Планируется, что в следующем году туда пойдут 98 детей. Уйба отметил, что в школе высокое качество образования, и выпускается большое количество медалистов. В этом году в здании проведут капитальный ремонт, но село нуждается в новом здании. Глава Коми поручил подготовить справку по проекту строительства. После будут искать источники финансирования. Уйба уточнил, что это может быть концессионное соглашение или республиканский бюджет.

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