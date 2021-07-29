В Коми 60-летний мужчина въехал в ограждение и погиб

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Печоре произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь 60-летнего мужчины. Водитель корейской иномарки на высокой скорости въехал в металлическое ограждение.

Как уточняет ГИБДД по Коми, авария случилась рано утром 29 июля на улице Островского. Мужчина, предположительно, потерял управлением Kia Soul и влетел в конструкцию. На момент приезда медиков водитель был уже мертв.

Сейчас его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Начато разбирательство. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

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