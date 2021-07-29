Коми вошла в десятку регионов России с высокими зарплатами

Коми расположилась в десятке регионов с высокими зарплатами Фото: Архив "КП"

Коми вошла в топ-10 регионов страны с самыми высокими зарплатами. Об этом сообщает издание «Известия», опубликовавшее исследование Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Согласно данным, республика считается одним из самых экономически устойчивых субъектов России. Первое место в данном рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. За ним сразу же идет Чукотка. А вот третью строчку разделили сразу три региона: Москва, НАО и Сахалинская область.

Также в рейтинге были отмечены Магаданская область, ХМАО, Мурманская область и Якутия (они располагаются на шестой строчке топа), Санкт-Петербург, Красноярский край и Тюменская область.

Напомним, на сегодняшний день средний размер зарплат в Коми составляет более 51 тысячи рублей.

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