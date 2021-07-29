В Коми жителям деревни, страдающим от перебоев с водой, обеспечат надежное водоснабжение

Фото: пресс-служба главы Коми

В деревне Карпушевка Усть-Цилемского района ведутся работы по обеспечению надежного водоснабжения. Жители села уже давно мучаются из-за перебоев с водой. Они в 2020 году обратились с данной проблемой к главе республики Владимиру Уйбе с просьбой помочь им.

Жалобы населения были услышаны и в деревне начались работы. Накануне руководитель региона посетил Карпушевку в ходе рабочей поездки по району, чтобы проверить, как исполняется его поручение.

Так, в деревне уже пробурена скважина глубиной более 340 метров. Она будет являться резервным источником водоснабжения для населённых пунктов Чукчино, Коровий Ручей, Карпушевка, а также позволит обеспечить верхнюю часть деревни водоснабжением.

Сейчас в селе активно ведутся работы по строительству водопровода, который должен полностью удовлетворить потребности местных жителей.

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