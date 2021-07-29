В Коми опрокинулся Renault: пострадали три человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 28 июля, в Прилузском районе опрокинулся Renault Logan, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 21.15. Водитель 2003 года рождения ехал за рулем Renault Logan по трассе Киров - Сыктывкар со стороны столицы Коми. На 579-м километре дороги он не справился с управлением. Иномарка съехала с дороги в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали три человека. Пассажир 2003 года рождения получил сотрясение мозга, закрытый перелом плеча и ушиб позвоночника. Пассажир 2004 года рождения получил сотрясение мозга, тупую травму живота, а также рваную рану уха. Еще один пассажир 2004 года рождения получил сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица. Все пострадавшие попали в больницы. Водитель получил права в этом году и к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

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