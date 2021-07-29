Стала известна личность мужчины, размахивающего пистолетом в ТЦ Сыктывкара

Фото: скриншот видео

В Сыктывкаре молодой мужчина размахивал пистолетом в торговом центре и грозился убить охранников. Видео разлетелось по Сети и вызвало бурю обсуждения. Оказалось, что попавший на видео сыктывкарец - это 40-летний владелец одного из магазинов в ТЦ, у которого возникли проблемы с арендой помещения.

Как сообщает БНК со ссылкой на самого вооруженного мужчину, причиной конфликта стало то, что руководство ТЦ отказывалось прекращать договор аренды с предпринимателем. Тогда мужчина решил потихоньку выносить товар из магазина и заявил, что аренду продлевать не будет. Однако встретил сопротивление со стороны охранников.

Сыктывкарец утверждает, что видео, гуляющее по интернету, не отражает полной картины происходящего и сильно обрезано. На деле же мужчина достал пистолет лишь для защиты от охранников, которые начали применять к нему силу. К тому же, полицейских бизнесмен вызвал сам.

- Я показал пистолет. С предохранителя не снимал, боевого режима не было. Я защищал себя: меня толкали, ко мне применяли физическую силу, блокируя выход. Так как мне так и не дали выйти, я зашел в магазин и вызвал полицию. Конечно, на эмоциях у меня много чего в разговоре проскочило, - рассказывает мужчина.

Сейчас по данному факту начато разбирательство.

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