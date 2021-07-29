«Сотрудник ФСБ» украл у женщины из Коми 405 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенник, представившийся сотрудником ФСБ, украл у жительницы Воркуты 1957 года рождения 405 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил, что ведется разработка по поиску мошенников. Под предлогом оказания помощи в поимке аферистов злоумышленник убедил жительницу Заполярья перевести деньги на «безопасный счет». Воркутинка так и поступила, а затем поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники звонили по телефону, зарегистрированному в Москве.

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