Из горящего дома в Коми эвакуировались восемь человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 28 июля, в Печоре горел многоквартирный дом, оттуда эвакуировались восемь человек, еще двоих удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 11:43. На улице Строительной загорелась квартира. Через шесть минут на место прибыли пожарные. К тому моменту из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек. Сотрудники МЧС спасли двух человек. Пожар удалось потушить в 12.05. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали девять человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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