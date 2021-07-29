В Коми могут арестовать водителя, который ездил пьяным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Койгородском районе 30-летнего местного жителя подозревают в неоднократном управлении автомобилем в пьяном виде, ему ужесточили меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 19 июня пьяный мужчина рыбачил в поселке Кажым. После этого он решил поехать домой на автомобиле ВАЗ-21213. Спустя непродолжительное время водителя задержали. Медицинское освидетельствование показало, что житель Коми пьян. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. К моменту задержания тот отбывал дополнительное наказание за совершение того преступления.

В прокуратуре сочли, что житель Коми продолжит и дальше нарушать правила дорожного движения. Поэтому надзорное ведомство потребовало ужесточить мужчине меру пресечения. Суд запретил мужчине управлять автомобилем и другими транспортными средствами. Если житель Коми суд может назначить нарушителю более строгую меру пресечения. К примеру, его могут заключить под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Прилузья посадили за пьяную езду (подробнее)