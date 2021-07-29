В Сыктывкаре зафиксирован рост заболевших коронавирусом среди дошкольников

В Сыктывкаре озвучена статистика заболеваемости среди детей в детсадах Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре продолжает расти число зараженных детей в детских садах. Согласно обновленным цифрам, по состоянию на 29 июля, в образовательных учреждениях зафиксировано 97 фактов инфицированных. Среди них - 30 детей.

Днем ранее этот показатель был равен 29, а еще позавчера - 19. Также растет и заболеваемость среди педагогического состава. Так, 27 июля было зарегистрировано 62 сотрудника с подтвержденным COVID-19, 28 июля - 64, а сегодня, 29 июля, - 67.

Всего за минувшие сутки положительный тест на коронавирус пришел 106 горожанам. Они все находятся под медицинским наблюдением.

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