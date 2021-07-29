Администрация села Коми просит жителей помочь с уборкой кладбища

Фото: пресс-служба администрации Сысольского района

В селе Визинга не хватает рук и сил для расчистки местного кладбища. Администрация поселения обратилась к селянам с просьбой помочь с уборкой, взамен пообещав дрова для бань.

- Силами администрации эту работу не выполнить, рабочие работают на этом объекте уже месяц. До сих пор внутри кладбища лежат кучи веток и спиленных чурок, которые необходимо вынести к дороге, - обратились власти к жителям села.

Уточняется, что субботники будут проходить еженедельно, в пятницу вечером. С собой участников уборки просят взять тачки и пилы. Также, власти отмечают, что им очень пригодился бы транспорт для вывоза мусора. За все это администрация села обещает спиленные ветки для хозяйских нужд.