За сутки в Сыктывкаре 106 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на четверг, 29 июля, в Сыктывкаре зафиксировали 106 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 123 человека, а за все время – 47 522. За последние сутки заболели 277 человек, а за весь период пандемии – 54 619.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 106 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболел 51 человек. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 5186 человек. За последние сутки с учета сняли 99 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки скончались 10 человек, а за все время – 1198. По состоянию на 29 июля в Коми 197 832 человека сделали прививки от коронавируса.

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