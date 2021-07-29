На юге Коми прогнозируется шквалистый ветер

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В Коми резко ухудшится погода. Об этом сообщают республиканские синоптики. По их данным, на юге региона прогнозируются опасные природные условия.

Так, Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском районах и Сыктывкаре разбушуется ветер и будут лить дожди. Порывы воздуха во время грозы будут достигать 18 м/с.

Жителей республики МЧС по Коми предупреждает об опасности и просить соблюдать меры предосторожности. Непогода сохранится до утра 30 июля.

Температура воздуха же в пятницу составит ночью +2...+7 градусов тепла, на юго-западе +9...+14, днем столбик термометра в северных районах покажет +13...+18 градусов, на крайнем северо-востоке +8...+13 градусов, в южных районах +18...+23 градусов тепла.

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