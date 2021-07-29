Минздрав Коми: «Дети чрезвычайно уязвимы для заражения дельта-штаммом»

«Дельта» становится доминирующим среди других вариантов Фото: Архив "КП"

Штамм «Дельта» чрезвычайно опасен для детей. Такое заявление сделал республиканский Минздрав. В ведомстве со ссылкой на ВОЗ сообщили, что большинство новых случаев инфицирования приходится именно на индийский вариант вируса.

В министерстве подчеркнули, что новый штамм научился «обходить» защиту иммунитета и сдержать болезнь поможет вакцинация. К тому же, существенно сократился инкубационный период - до 4 дней, что позволило вирусу быстро распространиться среди людей.

В Минздраве Коми также рассказали, как защитить детей, которым прививка сейчас противопоказана.

- Детям всё еще не разрешено проводить вакцинацию, поэтому родителям следует вакцинироваться самим, а также обеспечить ношение защитных масок для себя и ребенка, - заключили в ведомстве.

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