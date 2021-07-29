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Общество29 июля 2021 16:34

На дорогах Коми установили 70 новых камер видеонаблюдения

Источник:kp.ru
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В Коми ввели в строй 70 новых рубежей дорожного контроля

В Коми ввели в строй 70 новых рубежей дорожного контроля

Фото: Архив "КП"

В Коми появились 70 новых дорожных видеокамер. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики. Контролирующая техника установлена в Сыктывкаре, Ухте, Усинске и Воркуте.

Обновленные камеры способны фиксировать проезд на красный свет, выезд за стоп-линию и превышение скорости. Материалы о нарушениях сразу будут передаваться в ГИБДД.

Отмечается, что благодаря камерам фиксации бюджет пополняется на 200 миллионов рублей в год.

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