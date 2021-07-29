В Коми заработает современный цех по переработке молока

Фото: пресс-служба Минсельхоза Коми

Сельхозпотребкооператив «Онежье» из Княжпогостского района откроет современный цех по переработке молока. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Коми.

Предприятие получило грант на развитие сельской кооперации. Компания потратит 4,9 миллиона рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение цеха по переработке молока. Производство собственной молочной продукции позволит решить проблемы излишков молока у крестьянских фермерских хозяйств. Кроме того, это поможет обеспечить высококачественными продуктами жителей Княжпогостского и Усть- Вымского районов.

Кооператив планирует перерабатывать до 500 литров в смену или 187 тонн молока в год. Предприятие будет производить пастеризованное молоко, творог нежирный, сметану, сливки, сыр, кефир, масло сливочное и сыворотку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дом для «Ягодки» и «Грозы»: как в сёлах Коми запускают агростартапы

Количество фермеров в Усть-Цилемском районе неуклонно растёт (подробнее)