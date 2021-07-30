Интинец выращивал дома коноплю и сбывал наркотики

У подсудимого обнаружилось много смягчающих наказание обстоятельств. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Инты выращивал дома растение, содержащее в себе наркотические вещества в значительном размере, сбывал наркотики и предоставлял своё помещение для потребления наркотиков. Ему вынесен приговор Интинским судом.

Судом установлено, что подсудимый, получил рассаду растения рода конопля (наркотическое средство – каннабис), сбывал наркотическое средство фигурантам по делу для потребления и предоставлял им жилое помещение для этих целей. Ко всему прочему незаконно хранил без цели сбыта части конопли, содержащие наркотическое средство, у себя в квартире до момента изъятия сотрудниками полиции.

Подсудимый вину в совершении указанных преступлений признал. Кроме того, он раскаялся в содеянном, признал свою вину. У него обнаружилось много смягчающих наказание обстоятельств – наличие тяжелого заболевании у отца и бабушки, которым он помогал финансово, беременность сожительницы. Подсудимый активно помогал правоохранительным органам в расследовании иных преступлений. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на 3,6 года в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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