В Коми пострадавших от клещей за сезон близится к 3000 человек

Клещи стали менее активно кусать жителей Коми. Фото: архив "КП"

С 23 по 29 июля в республике за медпомощью по поводу укусов клещей обратились 29 человек, из них детей – трое. С начала сезона от укусов клещей пострадали 2905 человек, среди них 466 – несовершеннолетние, информирует региональный Роспотребнадзор.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Коми за неделю провели 13 исследований, из них в одном случае клещ оказался заразным.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита.

- использование средств индивидуальной защиты;

- самостоятельные и взаимные осмотры;

- использование репеллентные и акарицидные препараты, отпугивающие и убивающие клещей, которые выпускаются в виде специальных карандашей, аэрозолей.

- осмотр домашних питомцев, которые могут принести клеща в дом на своей шерсти. Также клещи могут попасть в помещение через занесённые свежие сорванные растения и другие предметы.

Если клещ всё-таки присосался, нужно немедленно поехать в лечебное учреждение для снятия клеща. Его доставят в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми для проведения исследования на наличие возбудителей клещевых инфекций.

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