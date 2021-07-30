В Коми водителей предупреждают о массовых проверках на дорогах

Сотрудники ГИБДД выйдут в рейд для поиска нарушителей ПДД Фото: Архив "КП"

В Коми в будущие выходные устроят массовые проверки водителей на республиканских дорогах. Об этом сообщает ГИБДД по Коми.

Экипажи ДПС будут дежурить в усиленном режиме для выявления злостных нарушителей ПДД и пьяных водителей. Начнутся массовые проверки в пятницу, 30 июля.

Также ведомство обратилось к жителям республики с просьбой сообщать о подозрительных водителях. Если человек за рулем выглядит пьяным, хаотично водит машину и пренебрегает правилами, то информацию об этом просят сообщить инспекторам ДПС.

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