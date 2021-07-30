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За январь-май 2021 года население Коми уменьшилось на 3,3 тысячи человек. Об этом сообщает Комистат.

Численность населения республики снизилась на 0,4%. По состоянию на 1 июня в Коми проживало 810,3 тысячи человек. Естественная убыль в регионе (1741) непрерывно продолжается с 2017 года. Более того, она нарастает. За этот период родилось 2929 человек. Это на 93 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Коми умерли 4670 человек. Это на 524 больше, чем в прошлом году. Города вымирали быстрее села (1104 и 637 соответственно). Миграционный отток составил 1561 человека, что на 333 больше, чем за тот же период 2020 года.

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