В Коми подорожало молоко и подешевели овощи

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В Коми зафиксировали подорожание молока и снижение цен на сезонные овощи. Об этом сообщает Комистат.

С 20 по 26 июля молоко подорожало в среднем на 1,3%. Цены на сосиски и сардельки повысились на 1%. При этом колбаса вареная подешевела на 0,7%, а макаронные изделия – на 0,4%. Что же касается овощей, то капуста подорожала на 4,2%. Морковь подешевела на 8,9%, помидоры – на 5,2%, картошка – на 4,7%, огурцы – на 3,3%, а лук репчатый - на 1,2%. Нимесулид и комбинированные анальгетики подорожали на 0,2-0,6%. Что же касается бензина и дизтоплива, то цены выросли на 0,1%.

Напомним, на автозаправочных станциях Сыктывкара изменились цены на топливо. В зависимости от АЗС они как повысились, так и снизились. Изменение не превышает рубля.

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