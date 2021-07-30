Житель Коми вложил в липовую биржу почти 800 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Печоры 1990 года рождения лишился почти 800 тысяч рублей, вложив их в липовую биржу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Житель Печоры нашел в сети некую электронную площадку, которая обещала быстрый заработок на инвестициях. Мужчина начал переписываться с неизвестным, который представился консультантом по бирже. Собеседник предложил жителю Коми крупную прибыль через ставки. Мужчина создал личный кабинет и стал переводить деньги на указанные банковские счета. Он видел, что начисляются большие проценты, но вывести деньги не смог. «Эксперт» обещал ему, что поможет в этом позже, и убеждал дальше вкладывать деньги. В итоге за два месяца печорец лишился 779 тысяч рублей и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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