В сыктывкарском аэропорту женщину с ребенком-инвалидом не сопроводили к стойке досмотра без очереди

Зампредседателя правительства Коми извинилась перед сыктывкаркой за инцидент в аэропорту Фото: Архив "КП"

В Сыктывкарском аэропорту произошел неприятный инцидент между сотрудником погранслужбы и туристкой Катериной Володиной, прилетевшей из Турции, вместе с ребенком-инвалидом. Как сообщает пресс-служба Минэка Коми, женщина попросила мужчину сопроводить их без очереди на стойку досмотра, однако получила отказ. Сотрудник аргументировал отрицательный ответ тем, что данная просьба не в его полномочиях.

Уточняется, что за дополнительной помощью работник пограничной службы не обратился ни к сотрудникам аэропорта, ни к «Комиавиатрансу», в частности. Катерина вместе с ребенком была вынуждена отстоять в очереди, рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный случай обратила внимание зампредседателя правительства Коми Эльмира Ахмеева. Они принесла пассажирке свои извинения и сообщила, что впредь аэропорт Сыктывкара будет доступнее для маломобильных граждан и людям с инвалидностью.

- Мы ответственны за работу каждого сотрудника, которые задействованы в обслуживании пассажиров аэропорта на любом этапе его нахождения там. От регистрации до выхода пассажира из здания аэровокзала. Поэтому приносим свои извинения, - заявила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Коми ограбила инвалида по слуху: ее посадили благодаря видео (подробности)