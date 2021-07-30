У пятерых жителей Коми украли более 150 тысяч рублей при покупке билетов

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При покупке билетов мошенники украли у пятерых жителей Коми в общей сложности более 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, жительница Ухты 1962 года рождения решила купить на сайте одной из авиакомпаний билет из Москвы в Сыктывкар. В строке об оплате она ввела данные банковской карты и перевела 35 тысяч рублей. Никакого подтверждения оплаты она не получила и поэтому перевела деньги еще два раза. В общей сложности она лишилась более тысячи 000 рублей.

С сайтом-подделкой столкнулись и ухтинки 1987 и 1952 годов рождения, которые собирались полететь в Москву. Они лишились в общей сложности более 40 тысяч рублей. Еще двое жителей Коми перевели мошенникам по 4 тысячи рублей, рассчитывая купить билеты на поезда.

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