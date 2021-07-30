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Здоровье30 июля 2021 12:55

В Сыктывкаре 70 работников детсадов заразились COVID-19

Источник:kp.ru
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Мэрия города ежедневно информирует о заболеваемости COVID-19 в Сыктывкаре

Мэрия города ежедневно информирует о заболеваемости COVID-19 в Сыктывкаре

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре продолжают фиксировать рост заболевших в детских садах. Согласно официальным данным, коронавирус был подтвержден у 70 работников образовательных учреждений.

Всего в детских садах столицы работают 4 178 сотрудников, болеют COVID-19 более полутора процента - 1,68%.

Среди детей также растет заболеваемость. На сегодняшний день 30 детей подхватили вирус. Однако в процентном выражении показатель заболеваемости крайний низок: из 20 160 дошколят инфицированы лишь 0,15%.