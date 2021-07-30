Ухтинец убил знакомого, ударив его ножом 11 раз

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В Ухте 30-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 60-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в мае в проезде Строителей. Фигурант поссорился с 60-летним мужчиной из-за неприязненных отношений. Злоумышленник схватил нож и начал бить оппонента в область шеи и груди. Обвиняемый нанес не менее 11 ударов. Пострадавший скончался на месте происшествия. Причиной его смерти стала массивная кровопотеря.

Фигурант признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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