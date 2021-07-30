У четверых жителей Коми угнали автомобили

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Коми у четверых местных жителей угнали автомобили, всех подозреваемых удалось найти. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, житель Усть-Вымского района 1989 года рождения выпивал с девушкой 1988 года рождения и в какой-то момент он уснул. Собутыльница увидела, что ключи от машины остались в замке Ssangyoung, и угнала ее. Иномарку обнаружили на одной из улиц, а саму подозреваемую задержали.

Житель Печоры, 1978 года рождения выпил с ранее судимой знакомой, 1987 года рождения, а затем обнаружил, что его Chevrolet исчез. Собутыльницу, управлявшую угнанной иномаркой, остановили сотрудники ДПС.

Воркутинец 1984 года рождения выпивал с молодым человеком 2002 года рождения. После этого со двора исчез его ВАЗ-2109. Молодого человека задержали за рулем «девятки». Оказалось, парень взял ключи от машины, лежавшие на видном месте в квартире.

Житель Удорского района, 1971 года рождения провел вечер с ранее судимым знакомым, 1987 года рождения. Уходя, гость взял из куртки хозяина ключи от ВАЗ-2114. Мужчина угнал машину, и его также задержали стражи порядка.

В трех случаях правоохранители завели уголовные дела об угоне. В отношении жительницы Печоры проводится проверка.

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